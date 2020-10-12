РИАМО - 12 окт. На заседании Мособлдумы, которое состоится 15 октября, представят доклад о ходе реализации национальных проектов в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Наша законодательная работа строится на основе государственных программ, приоритетных задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию и, конечно же, национальных проектов», - подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что в этом году региональным парламентом был принят целый пакет законов, направленных на социальную поддержку – помощь семьям с детьми, пожилым гражданам. Особое внимание уделяем и сферам образования, экологии, здравоохранения, благоустройства.

По его словам, сейчас важно проанализировать, в каком направлении дальше двигаться. При этом нужно понять, где требуется законодательное регулирование. При необходимости будут приниматься соответствующие нормативные акты.