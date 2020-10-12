РИАМО - 12 окт. Сократить время функционирования смартфона может его хозяин, если использует быструю зарядку гаджета, сообщил глава Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

«Сейчас цикл replacement, то есть тот срок, пока мы пользуемся одним смартфоном, быстро приближается к трем годам. Это рекорд, такого никогда не было», – сказал Рябинин в интервью радио Sputnik.

По его словам, пользователи начинают воспринимать смартфоны как бытовую технику, которую меняют, когда ломается старая.

«Покупатели перестали обращать внимание на характеристики и дизайн. Для них все стало одинаковым. Они дольше пользуются старым смартфоном, их сложнее заставить купить новый», – объяснил Рябинин.

Он отметил, что отнюдь не все смартфоны способны работать, как новые, спустя три года после начала эксплуатации.

«Некоторые пользуются больше трех лет, и на этот срок большинство смартфонов не рассчитаны. В первую очередь не рассчитан аккумулятор. Примерно через два года емкость аккумулятора заметно падает, и смартфон по времени автономной работы начинает существенно отставать от тех показателей, которые были сразу после покупки», – подчеркнул Рябинин.

Ранее можно было легко поменять аккумулятор, но сейчас зачастую это сделать нереально. Причем продлить срок службы аккумулятора могут лишь экспеты, а вот сократить его способен и хозяин девайса.

«В отличие от телефонов и даже смартфонов десятилетней и пятилетней давности сейчас практически все модели имеют несъемный аккумулятор. Как только у них проявляются проблемы с аккумулятором, то нужно идти в сервисный центр и тратить дополнительные средства», – сказал Рябинин.

Он заметил, что быстрая зарядка достаточно часто ускоряет процесс деградации батареи смартфона.