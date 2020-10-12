РИАМО - 12 окт. Сократить время функционирования смартфона может его хозяин, если использует быструю зарядку гаджета, сообщил глава Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.
«Сейчас цикл replacement, то есть тот срок, пока мы пользуемся одним смартфоном, быстро приближается к трем годам. Это рекорд, такого никогда не было», – сказал Рябинин в интервью радио Sputnik.
По его словам, пользователи начинают воспринимать смартфоны как бытовую технику, которую меняют, когда ломается старая.
«Покупатели перестали обращать внимание на характеристики и дизайн. Для них все стало одинаковым. Они дольше пользуются старым смартфоном, их сложнее заставить купить новый», – объяснил Рябинин.
Он отметил, что отнюдь не все смартфоны способны работать, как новые, спустя три года после начала эксплуатации.
Ранее можно было легко поменять аккумулятор, но сейчас зачастую это сделать нереально. Причем продлить срок службы аккумулятора могут лишь экспеты, а вот сократить его способен и хозяин девайса.
«В отличие от телефонов и даже смартфонов десятилетней и пятилетней давности сейчас практически все модели имеют несъемный аккумулятор. Как только у них проявляются проблемы с аккумулятором, то нужно идти в сервисный центр и тратить дополнительные средства», – сказал Рябинин.
Он заметил, что быстрая зарядка достаточно часто ускоряет процесс деградации батареи смартфона.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии