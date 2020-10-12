РИАМО - 12 окт. В коллектор, из которого в центре столицы в Москву-реку вытекала зеленая жидкость, вставили заглушку, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Он уточнил, что инцидент произошел в понедельник на Пречистенской набережной Москвы. Там из коллектора «Мосводостока» полилась в реку жидкость зеленого цвета. Жители сняли видео и выложили его в Сеть.

«На данный момент поставлена заглушка, то есть сброс этой окрашенной жидкости в Москву-реку прекращен. Сейчас оперативная группа находится в домовладении, чтобы установить окончательные причины происшествия», - отметил Кульбачевский.

Он добавил, что по основной версии в ближайших домовладениях (Пречистенская набережная, дом 5, Хилков переулок, дом 1) проводили работы на крыше или производили опрессовку системы отопления.

Жидкость похожа на ту, что используют в проверке системы отопления на наличие протечек в системе и трубах. В таких случаях зачастую используется водоэмульсионный краситель на основе минеральных компонентов.

«Был дождь в середине дня, вместе с осадками подкрашенная жидкость попала в коллектор и попала в Москву-реку», - пояснил руководитель департамента.

Он подчеркнул, что по регламенту специалисты отобрали пробы из реки и коллектора, а еще из ливневой канализации домовладений.

По его словам, жидкость нетоксична, так как у нее нет неприятного запаха, а также рядом плавает семейство уток, которые не подплыли бы близко к «химии».

«По нашей предварительной оценке, никакого ущерба водному объекту – Москве-реке – нанесено не было», - подчеркнул Кульбачевский.

Он добавил, что по данному факту возбуждено административное производство.