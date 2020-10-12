РИАМО - 12 окт. В Российской Федерации собираются создать космический ядерный буксир, его будут применять для полетов к другим планетам Солнечной системы, сообщает Федеральное агентство новостей.
Деньги пойдут на подготовку аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем. Он будет основан на ядерной установке в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон».
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже сообщал о ведении активной работы для реализации проекта создания ядерного буксира.
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