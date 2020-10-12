РИАМО - 12 окт. В Российской Федерации собираются создать космический ядерный буксир, его будут применять для полетов к другим планетам Солнечной системы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Согласно материалам «Роскосмоса» на сайте госзакупок «РосТендер», на это будет выделено более 4 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.

Деньги пойдут на подготовку аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем. Он будет основан на ядерной установке в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон».

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже сообщал о ведении активной работы для реализации проекта создания ядерного буксира.​