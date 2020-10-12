РИАМО - 12 окт. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс в соцсети «ВКонтакте», победители которого получат билеты в Малый театр на спектакль «Женитьба» c Ириной Муравьевой и Людмилой Поляковой.

В конкурсе разыграют две пары билетов. Чтобы выиграть, нужно подписаться на «РИАМО в Москве» и сделать репост конкурсного сообщения.

Победителей выберут 14 октября при помощи приложения «Конкурсы». Спектакль состоится 16 октября, билеты будут ждать победителей в театре перед спектаклем.

Аккаунт участвующих в конкурсе должен быть открыт, чтобы можно было увидеть репост.