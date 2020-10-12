РИАМО - 12 окт. В 17 городских округах Московской области за прошлую неделю уменьшилось количество жилищно-коммунальных заявок от жителей, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.

За неделю подмосковная Госжилинспекция обработала 7,9 тысячи заявок от жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО).

«Топ-5 муниципалитетов с наибольшими темпами снижения количества обращений составили Черноголовка (минус 75%), Власиха (минус 60%), Пущино (минус 53%), Красноармейск (минус 33%), Волоколамский и Раменский (минус 24%)», - говорится в сообщении

Наибольшее количество заявок пришло в категориях «Ненадлежащее качество коммунальной услуги по отоплению» (1043) и «Отсутствие отопления» (719).

А число жалоб на недостаточно теплые батареи уменьшилось в 16 муниципалитетах. Наиболее значительно – в городских округах Дзержинский и Талдомский (минус 67%), Егорьевск (минус 63%). Кроме того, жители Краснознаменска, Можайского округа, Пущина и Черноголовки не сигнализировали о ненадлежащем отоплении.

В категории «Отсутствие отопления» количество обращений снизилось в 12 муниципалитетах. В лидерах здесь Волоколамский округ (минус 80%), Долгопрудный (минус 75%), Лобня (мис67%), . Жители Власихи, Егорьевска и Лотошина не сигнализировали о подобных проблемах.

В занявшей третье место категории «Ненадлежащая уборка подъездов» количество заявок снизилось в 12 муниципалитетах. В лидерах здесь – Павловский Посад (минус 67%), Щелково (минус 62%), Истра (минус 38%). А Ивантеевка стала единственным городским округом, из которого не поступало жалоб на грязные подъезды.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина напомнила, что ЕДС в сегодняшних условиях является наиболее эффективным и оперативным способом решения возникающих жилищно-коммунальных проблем.

По ее словам, заявки на портале eds.mosreg.ru управляющие компании принимают в течение 24 часов, а затем выполняют в регламентированные сроки (чаще всего это опять-таки сутки). Исполнение находится под контролем Госжилинспекции, а заявитель должен согласовать выполненные работы для закрытия заявки.