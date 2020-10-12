РИАМО - 12 окт. Роспотребнадзор и издательский дом «Комсомольская правда» запустили совместный проект о здоровом питании «Время питаться правильно!», говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Демография».

«В одноименной рубрике на сайте, в еженедельной печатной версии, в эфире радио «КП» и социальных сетях издания для широкой аудитории в формате онлайн-конференций, видеолекций, рекомендаций и историй из частной жизни на тему здорового питания выступят гости издания: врачи, ученые, шеф-повара и звездные гости шоу-бизнеса и спорта», - говорится в сообщении.

Ведомство объединилось с издательским домом, чтобы создать среду, способствующую мотивации россиян к ведению здорового образа жизни, в частности здорового питания. Эта задача является ключевой для федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» и нацпроекта «Демография».

Партнерский проект «Время питаться правильно!» позволит донести простые правила для сохранения здоровья: сбалансированный рацион поможет прожить более долгую и активную жизнь, предупредит множество опасных заболеваний как у взрослых, так и у детей.

На сегодняшний день нездоровое питание создает условия для развития ожирения, диабета, болезней сердечно-сосудистой системы. Как говорится в докладе о состоянии здорового питания в РФ, который недавно подготовил Роспотребнадзор, в целом по стране лишний вес имеют 47,6% мужчин, 35,6% женщин, 17% мальчиков школьного возраста и 14% девочек.

Ранее ведомству удалось инициировать положительные результаты в организации детского и школьного питания: с 2020 года по поручению президента все младшие школьники обеспечены бесплатной горячей едой, а Роспотребнадзором разработаны новые методические рекомендации по организации горячего питания в образовательных учреждениях.

С 21 сентября по 12 октября 2020 года в 24 пилотных российских регионах провели очередные исследования по мониторингу состояния школьного питания. Оборудовано 17 испытательных лабораторных центров, где исследуются 12 групп пищевой продукции, каждая — по 10–15 показателям (микро- и макроэлементы, включая витамины, трансизомеры, антибиотики и так далее).

В рамках мониторинга усилен контроль за показателями качества продуктов питания в торговых точках, приняты новые санитарные правила и нормы, направленные на повышение качества пищевой продукции.

По всей стране регулярно организуются тематические горячие линии по вопросам питания, качества и безопасности продуктов. В августе такая горячая линия была посвящена плодоовощной продукции, в сентябре — мясной и рыбной продукции и срокам годности, в сентябре-октябре — вопросам организации питания школьников.​