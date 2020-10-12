РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 окт. В городском округе Домодедово добровольцы начали поиск пропавшей два дня назад пятнадцатилетней девочки, сообщается в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Мерещенко Анастасия Сергеевна, 15 лет, Домодедово. С 10 октября 2020 года ее местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост подростка - 172 сантиметра. Она худощавого телосложения, у девушки светло-русые волосы и голубые глаза. Одета она была, предположительно, в розовую майку, синие джинсы и черные кроссовки. С собой у нее была черная сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят обратиться по телефону горячей линии 8 (800) 7000-54-52 или по номеру 112.