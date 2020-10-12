РИАМО - 12 окт. В Москве задержали двоих мужчин, их подозревают в убийстве знакомого на востоке города, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, 11 октября 2020 года вблизи жилого дома на 2-ой Владимирской улице в Москве обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения в области груди.

«По предварительным данным, в ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой один из подозреваемых нанес знакомому ножевое ранение», - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин 1995 и 1981 года рождения.

В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение, а также ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.