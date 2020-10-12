РИАМО - 12 окт. Детский сад в жилом квартале «Жемчужина Зеленограда» в районе Крюково открылся в понедельник, в трехэтажном здании площадью порядка 3,3 тысячи квадратных метров созданы просторные групповые и игровые комнаты, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Детсад ввели в эксплуатацию в начале текущего года. В понедельник он заработал для 220 детей.

«Здесь также учтены потребности людей с ограниченными возможностями — входы расположены на уровне земли, в спортивных залах сада предусмотрены специальные места для маломобильных граждан», – уточняется в сообщении.

На территории дошкольного учреждения находятся разноуровневые игровые и спортивные площадки с современным оборудованием.

В 2021 году на территории жилого квартала планируется открытие второго детского сада, который примет 250 малышей, а также школы на 1,1 тысячи учеников.