РИАМО - 12 окт. В хозяйствах всех категорий в Подмосковье в 2019 году увеличились посевные площади зерновых и зернобобовых культур на 7,9%, по сравнению с 2018 годом, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

Мосстат подвел основные итоги сельскохозяйственной деятельности в Московской области за 2019 год. В прошлом году посевные площади зерновых и зернобобовых культур составили порядка 148 тысяч гектаров.

«Основная часть посевных площадей была занята сельскохозяйственными организациями – 93,8%, а 6,2% ­– использовались крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями. В основном были посеяны зерновые культуры, их доля составила 94,7%, на зернобобовые культуры пришлось 5,3%», - говорится в сообщении.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых после переработки в 2019 году в хозяйствах всех категорий увеличился по сравнению с 2018 годом на 5,1%.

В 2019 году площадь посевных картофеля занимала 31,7 тысячи гектара (98,9% к 2018 году), овощей открытого грунта – 18,1 тысячи гектара (101,4% к 2018 году). На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 59,8% валового сбора картофеля, 62,1% овощей открытого грунта.

В 2019 году в сельскохозяйственных организациях была сосредоточена основная часть поголовья крупного рогатого скота – 89,2% и птицы – 95,7%. В сельскохозяйственных организациях, в основном, сосредоточилось производство яиц – 61,2% и молока – 88,5%.

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики страны и тем значительнее роль работников в данном виде деятельности. В 2019 году численность работников сельскохозяйственных организаций (без внешних совместителей) достигла 26,3 тысячи человек, из них 51% занимались животноводством, 30% – выращиванием однолетних культур. Оставшаяся часть работников занималась выращиванием многолетних культур и рассады.

В РФ во второе воскресенье октября работники сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий отмечают свой профессиональный праздник. Изначально в СССР отмечали Всесоюзный день работников сельского хозяйства и День работников пищевой промышленности, который позже объединили в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2020 году этот день приходится на 11 октября.