РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. В Красногорске обсудили исполнение бюджета 2020 года и планы по формированию главного финансового документа городского округа на 2021 год, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Глава городского округа Эльмира Хаймурзина провела еженедельное с представителями подразделений администрации и подведомственных организаций в понедельник.

«Участники совещания обсудили исполнение бюджета 2020 года и планы по формированию главного финансового документа округа на 2021 год. По поручению главы округа каждое подразделение в ближайшее время предоставит расчеты и планы на следующий год. В условиях дефицита бюджета все социальные обязательства будут исполнены в полном объеме», - говорится в сообщении.

Кроме того, Хаймурзина призвала особое внимание обратить на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил в части предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

«Сейчас главная задача, которую неоднократно озвучивал наш губернатор Андрей Воробьев, - избежать нового карантина. Призываю всех жителей не пренебрегать средствами индивидуальной защиты в общественных местах, а ответственных сотрудников в ежедневном режиме контролировать соблюдение предписаний Роспотребнадзора по своим направлениям», - глава муниципалитета.

Проверки соблюдения масочного режима в Красногорске по поручению главы округа походят на объектах торговли, в общественном транспорте и местах с высокой проходимостью. На особом контроле – исполнение предписаний главного санитарного врача в детских садах, школах и государственных учреждениях.

«В ходе совещания также обсудили динамику отработки обращений жителей на «Добродел». На особом контроле - мониторинг состояния малых архитектурных форм на детских и спортплощадках. Обходы территорий сотрудниками теротделов должны проводиться ежедневно, чтобы исключить подобного рода жалобы в будущем», - добавляется в материале.