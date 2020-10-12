РИАМО - 12 окт. В районе Пречистенской набережной столицы в Москву-реку вытекает зеленая жидкость неизвестного происхождения, сообщает ТАСС.

«На месте работают сотрудники «Мосводостока», которые берут пробы воды», - сказал источник агентства в экстренных службах.

По его словам, специалисты взяли пробы данной жидкости. Пока предварительно установлено, что выбросы в реку являются канализационными стоками.

На месте ЧП в столице дежурит катер Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.​