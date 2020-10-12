РИАМО - 12 окт. В районе Пречистенской набережной столицы в Москву-реку вытекает зеленая жидкость неизвестного происхождения, сообщает ТАСС.
«На месте работают сотрудники «Мосводостока», которые берут пробы воды», - сказал источник агентства в экстренных службах.
По его словам, специалисты взяли пробы данной жидкости. Пока предварительно установлено, что выбросы в реку являются канализационными стоками.
На месте ЧП в столице дежурит катер Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
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