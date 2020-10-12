РИАМО - 12 окт. Жители Ленинского городского округа 20 декабря выберут одного депутата в совет депутатов муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы избирательной комиссии Московской области.

В 14-м одномандатном округе, где пройдет голосование, проживает 3899 избирателей. В день выборов там будут работать два избирательных участка.

Выдвижение кандидатов будет проходить до 18:00 4 ноября, регистрация – не позднее 17 ноября.

Также предусмотрено досрочное голосование, его проведут в Ленинском округе с 9 по 19 декабря.