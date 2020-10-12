РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. Сформирована рабочая группа, которая будет осуществлять публичный мониторинг эпидемиологической ситуации на территории городского округа, ее возглавил заместитель председателя окружной Общественной палаты, доктор медицинских наук, профессор Андрей Шестаков, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Общественная палата проанализировала эпидемиологическую ситуацию в округе и сочла необходимым сформировать рабочую группу для оперативного решения вопросов, связанных с коронавирусной инфекцией. Мы должны действовать скоординированно, быть связующим звеном между всеми ветвями власти и нашими жителями», - сказал Шестаков.

Он пояснил, что в рамках своих полномочий члены комиссий Общественной палаты проводят постоянный мониторинг ситуации с заболеваемостью населения, обеспечением медицинской помощи, социальной поддержкой жителей.

«Есть все основания предполагать, что эти вопросы станут еще более актуальными в ближайшее время», - добавил он.

В состав рабочей группы Общественной палаты по решению вопросов, связанных с коронавирусной инфекцией, вошли депутаты местного совета, представители медицинских учреждений округа.