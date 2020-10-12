За последние две недели ситуация с коронавирусом в Московском регионе резко ухудшилась – заболеваемость уже достигла майских показателей и начала ставить антирекорды. В Москве и Подмосковье растет число госпитализаций с ковидом и развернуты резервные коронавирусные госпитали. Врачи констатируют, что вторая волна уже идет, а власти частично вернули антивирусные ограничения – домашний режим и удаленку, однако вводить всеобщий карантин пока не спешат. Что ждет жителей и экономику в ближайшее время – в материале РИАМО.

Антирекорды октября

Заболеваемость Covid-19 в Москве и Подмосковье увеличилась вдвое за прошедшие две недели. Если 28 сентября в Москве было 2 217 заболевших за сутки, то в понедельник, 12 октября, – уже 4 395 случаев. Соответственно, в области две недели назад было 212 новых случаев ковида за сутки, а сегодня – уже 446.

На прошлой неделе столица установила два антирекорда – по числу новых случаев за сутки (свыше 4 тысяч заболевших) и числу госпитализаций за сутки (более тысячи пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии доставлены в больницы).

По данным оперативного штаба Москвы на воскресенье, 11 октября, за сутки в столице выявили 4 501 новый случай заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с середины мая.

Число госпитализированных в Москве продолжает держаться на высоком уровне – около тысячи человек в день. К аппаратам ИВЛ подключено 275 человек. В Подмосковье количество госпитализаций с Covid-19 и пневмонией тоже выросло – на 40% за неделю, ежедневно в больницы попадают порядка 550 пациентов.

В столице и области уже развернуты специальные инфекционные госпитали – в КВЦ «Сокольники», «Крылатском», парке «Патриот». Они созданы для того, чтобы не нарушать плановый прием пациентов в других больницах. При этом на востоке Московской области, где ситуация наиболее напряженная, врачам требуется помощь. Там также планируют развернуть дополнительные койки в течение этой и следующей недели.

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Когда выйдем на плато

На данный момент Россия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших коронавирусом – на 12 октября всего в стране зафиксировано 1 312 310 случаев с начала пандемии. За сутки выявлено 13 592 инфицированных.

По прогнозам Роспотребнадзора, заболеваемость может выйти на плато в ближайшие 10–20 дней за счет введения ограничительных мер и роста сознательности граждан. По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия достигнет пика заболеваемости примерно через неделю. При этом смертность от коронавируса не должна расти, так как механизм действий уже отработан, считают медики.

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Удаленка, каникулы и домашний режим

На данный момент в Москве и области введен домашний режим для пожилых граждан старше 65 лет и хронических больных, причем в столице этот список расширили (в группу риска включены диабетики, беременные и некоторые другие категории). Правила те же, что и во время весенней самоизоляции – выходить на улицу разрешено в магазин, аптеку, к врачу, вынести мусор и выгулять питомца, кроме того, не запрещаются прогулки. Возобновлена работа социальной помощи на дому и волонтеров.

Не менее 30% сотрудников предприятий и организаций должны перейти на удаленку, о чем работодателей обязали еженедельно информировать власти.

В Москве школьников с 5 октября отправили на двухнедельные каникулы, а с 9 октября им заблокировали проездные.

Также бесплатный проезд временно недоступен для москвичей 65 плюс. Тем, кому соцкарту заблокировали ошибочно, смогут ее разблокировать. Работающим пенсионерам предлагают перейти на удаленку или оформить больничный в упрощенной форме – по горячей линии или в беззаявительном порядке.

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Масочные рейды

сайт администрации Балашихи, Ирина Зубарева

В Москве и Подмосковье также продолжает действовать строгий масочно-перчаточный режим и требование соблюдать социальную дистанцию 1,5–2 метра.

Маски по цене 5 рублей за штуку можно купить в кассах метро и льготных аптеках «Мособлмедсервис» в Подмосковье. Запас этих средств защиты достаточный, так что дефицита не ожидается.

В регионе постоянно проходят проверки ношения масок и перчаток в транспорте, магазинах, торговых центрах, учреждениях культуры. Пассажирам или покупателям без маски грозит штраф в 4–5 тысяч рублей (в Москве и Подмосковье соответственно), а организацию могут оштрафовать на 300–500 тысяч или вовсе закрыть.

Так, среди нарушителей мер профилактики коронавируса оказались ЦДМ на Лубянке, московский цирк Никулина, концертный зал имени Чайковского, торговые центры «Тройка» и «Хорошо!», отделения банков и почты России, а также ФК «Спартак».

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Задача – избежать карантина

В прошлую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин завил, что власти не хотят снова закрывать город в плане экономики, как это было весной. По его словам, эта мера – «последний шаг». Поэтому он призвал москвичей «держаться» до начала массовой вакцинации от коронавируса и строго соблюдать все введенные ограничения. Собянин отметил, что на улицах много пожилых, которые должны оставаться дома.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ситуация осложняется, и поручил усилить мощности медицины – увеличить число коек и машин скорой помощи. Он также призвал жителей проявить ответственность: ограничить контакты, носить маски в общественных местах. По его словам, носить маску на шее или подбородке «никуда не годится».

«Сейчас стратегическая задача – избежать карантина», – заявил Воробьев.

Что касается введения пропусков и полной самоизоляции, а также массового перевода школ на дистанционное обучение, чего особенно боятся родители, об этом пока речи не идет.

В Кремле, между тем, заявили, что созданная в России эффективная система борьбы с коронавирусом и достаточный коечный фонд позволят избежать дополнительных ограничений и второго локдауна.

Тем временем первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» проходит последние испытания, на подходе – вторая. В Москве идет вакцинация добровольцев в рамках послерегистрационных испытаний, мэр и некоторые другие высокопоставленные чиновники прививку уже сделали. В Подмосковье в ноябре планируют начать прививать врачей. По данным недавнего опроса ВЦИОМ, привиться готовы 23% россиян.