РИАМО - 12 окт. Среднеэтажное жилищное строительство из древесины может начаться в России в десятилетней перспективе, сообщила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Ранее деревянные многоэтажки в Подмосковье в беседе с РИАМО предложил строить партнер архитектурного бюро Citizenstudio Михаил Бейлин. Он подчеркнул, что такие здания будут экологически безопасными для окружающей среды.

«В настоящее время нормативная база, действующая в нашей стране, не позволяет нам делать такие проекты. В то же время в деревянном многоэтажном домостроении есть свои плюсы», – сказала Кузьмина в эфире «Радио 1».

По ее словам, у деревянного домостроения есть реальные перспективы из-за всесезонности строения и из-за экологичности.

«Те объекты, о которых мы говорим, не в полной мере можно назвать деревянным домостроением. Это каркасное домостроение, которое сочетает в себе сердечник и часть конструктивных элементов. Лестницы выполняются по-прежнему в железобетоне, как и фундамент. Мы говорим про деревянный каркас, созданный вокруг бетонного ядра. Плюсы у этой технологии есть», – отметила Кузьмина.

Она добавила, что сейчас существует полемика вокруг того, что древесина является горючим материалом, поэтому в скором времени начала строительства деревянных домов ждать не стоит.

«Но, полагаю, в десятилетнем горизонте, может быть, не многоэтажное, а среднеэтажное жилищное строительство из древесины придет и в нашу страну», – резюмировала Кузьмина.