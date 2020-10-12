РИАМО - 12 окт. Среднеэтажное жилищное строительство из древесины может начаться в России в десятилетней перспективе, сообщила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Ранее деревянные многоэтажки в Подмосковье в беседе с РИАМО предложил строить партнер архитектурного бюро Citizenstudio Михаил Бейлин. Он подчеркнул, что такие здания будут экологически безопасными для окружающей среды.
«В настоящее время нормативная база, действующая в нашей стране, не позволяет нам делать такие проекты. В то же время в деревянном многоэтажном домостроении есть свои плюсы», – сказала Кузьмина в эфире «Радио 1».
По ее словам, у деревянного домостроения есть реальные перспективы из-за всесезонности строения и из-за экологичности.
Она добавила, что сейчас существует полемика вокруг того, что древесина является горючим материалом, поэтому в скором времени начала строительства деревянных домов ждать не стоит.
«Но, полагаю, в десятилетнем горизонте, может быть, не многоэтажное, а среднеэтажное жилищное строительство из древесины придет и в нашу страну», – резюмировала Кузьмина.
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