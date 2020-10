РИАМО - 12 окт. На сцене Театра МДМ 17 октября будет представлена премьера легендарного мюзикла «Шахматы», сюжет произведения основан на реальных событиях, говорится в сообщении пресс-службы театральной компании «Бродвей Москва».

«Мюзикл «Шахматы» – это настоящий театральный феномен. По своей значимости он не уступает другому шедевру музыкального театра – «Призраку оперы», а музыкально и драматургически, на мой взгляд, превосходит его. Эмоциональный накал происходящего на сцене зашкаливает», - отметил глава компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев.

По его словам, данный мюзикл - это драма о любви и ненависти, верности и измене, победах и поражениях, предательстве и патриотизме, всемирном признании и полном одиночестве.

Он добавил, что сюжет данного произведения основан на реальных событиях из недавнего прошлого нашей страны, что безусловно найдет отклик у российского зрителя.

«Но главное в «Шахматах»– это музыка. Она так прекрасна в своей разножанровости, что ее обожают не только почитатели первоклассных бродвейских мюзиклов и миллионы поклонников группы ABBA, но и любители рока и даже ценители настоящей итальянской оперы», - уточнил Богачев.

Мировая премьера мюзикла прошла в Лондоне в мае 1986 года. Две песни One Night in Bangkok и I Know Him So Well надолго закрепились на вершинах мировых чартов. И в наше время «Шахматы» вызывают неизменный интерес постановщиков и публики по всему миру: в XXI веке новые версии мюзикла увидели зрители Норвегии, Дании, Канады, Австралии, Японии, Австрии и других стран.

«Я искренне рад тому, что мюзикл Chess, наконец, будет исполнен на русском языке. С момента написания мюзикла в 1984 году мир сильно изменился. И если наш спектакль актуален сейчас, 36 лет спустя, то это только потому, что человеческая природа неизменна, какой бы ни была политическая ситуация», - отметил драматург, автор либретто сэр Тим Райс.

Над российской постановкой мюзикла работает звездная команда ведущих театральных деятелей. Режиссером спектакля стал художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев, музыкальным руководителем – британский дирижер Джон Ригби. Русский текст написал известный поэт и композитор Алексей Иващенко (российские постановки мюзиклов «Призрак Оперы», «Русалочка», «Поющие под дождем», «Звуки музыки», «Привидение»).

В ролях выступят: Александр Суханов, Александр Казьмин, Анастасия Стоцкая, Анна Гученкова, Александр Бобров, Станислав Беляев, Юлия Ива, Александр Матросов, Ольга Беляева, Галина Безрук, Александр Маракулин, Денис Дэмкив, Кирилл Гордеев , Евгений Кириллин и многие дургие.