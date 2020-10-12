РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. В подмосковных Люберцах регулярно проходят рейды по выявлению нарушителей масочного режима, жителей попросили строго придерживаться предписанных правил, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В понедельник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий принял дистанционное участие в традиционном заседании правительства Московской области. Среди тем, которые обозначил в начале заседания губернатор региона Андрей Воробьев, стала ситуация с распространением коронавируса, ход проведения прививочной кампании, соблюдение масочного режима в общественных местах.

«В Люберцах регулярно проходят рейды в общественных местах для выявления жителей, не соблюдающих масочный режим. Особое внимание - железнодорожным станциям, автобусам и маршрутным такси, торговым и развлекательным центрам. К сожалению, далеко не все сознательно подходят к данному вопросу: убедительно прошу жителей строго придерживаться предписанных правил! Только строгое соблюдение норм эпидемиологической безопасности поможет нам остановить рост заболеваемости», - сказал Ружицкий.

Он также сообщил, что в округе продолжается массовая вакцинация от гриппа.

«Напоминаю люберчанам, что сделать прививку можно в любом поликлиническом отделении или в мобильном пункте. Отнеситесь серьезно к своему здоровью и здоровью ваших близких. Здоровье – в ваших руках!» - завершил глава округа.