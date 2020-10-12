РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. В Центре культуры и отдыха Люберец 24 октября состоится второй окружной открытый фестиваль-конкурс бардовской и авторской песни «Струна души!», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Фестиваль начнется в 12:00. В состав жюри фестиваля войдут деятели искусств, композиторы, авторы-исполнители, возглавит жюри председатель комитета по культуре администрации городского округа Люберцы Светлана Носкова», - говорится в сообщении.

В прошлом году в конкурсе приняли участие более 20 исполнителей и творческих ансамблей из Москвы и Подмосковья. Было исполнено более 30 произведений собственного сочинения, а также песен известных бардов. Обладателем главного приза стал Александр Гаджиев, солист ВИА «СОЮЗ» городского округа Люберцы.

В этом году конкурс пройдет по двум номинациям и в четырех возрастных категориях. Заявки принимаются на почту организаторов c.drop@yandex.ru до 19 октября 2020 года (включительно).

Обладателей гран-при и лауреатов фестиваля-конкурса наградят подарками от партнеров, а все участники получат памятные сувениры и грамоты «За участие» в окружном мероприятии.