РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 окт. В Домодедове участие в окружных соревнованиях по стендовой стрельбе приняли участие 52 человека, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В Голубине состоялись окружные соревнования по стендовой стрельбе среди членов Домодедовского общества охотников и рыболовов. Участие приняли 52 спортсмена», - говорится в сообщении.

В командном зачете победителями стали стрелки из села Павловское; второе и третье места заняли спортсмены из поселка Мещерское и из воинской части Шахово соответственно.

В упражнении «Скит», в котором мишени (тарелки) двигались хаотично в разных направлениях, первое место занял Александр Таньжов. Вторым стал Сергей Зюзин, третье место завоевал Сергей Чистяков.

В дисциплине «Трап», в котором мишени двигаются по одной траектории от спортсмена, победил Андрей Мальцевский. Вторым стал Игорь Воробьев, а третье место занял Сергей Леонов.