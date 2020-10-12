РИАМО - 12 окт. В столице ребенка госпитализировали после того, как на него упал шкаф, мальчику оказывают медпомощь, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова

Она уточнила, что по данному факту начата проверка.

«По предварительным данным, 11 октября 2020 года ребенок, находясь в комнате, самостоятельно потянул на себя дверь шкафа, что привело к его опрокидыванию. После падения шкафа на ребенка родители незамедлительно обратились в одну из городских больниц», - сказала Иванова

По ее словам, в настоящее время ребенку врачи оказывают всю необходимую медпомощь.

Она отметила, что следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия по данному инциденту, чтобы установить обстоятельства и причины ЧП. По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.