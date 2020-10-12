РИАМО - 12 окт. За нарушение мер по борьбе с коронавирусом столичный торговый центр «Охотный ряд» могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или же ТЦ может грозить приостановление работы на 90 суток, сообщил журналистам главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.

На фоне сложной эпидемиологической обстановки в Москве столичное управление Роспотребнадзора проводит мониторинговые обследования всех мест скопления людей.

«Сегодня совместно со специалистами ОАТИ было проведено обследование торгового центра «Охотный ряд». По итогам были выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима посетителями торгового центра», - сказал Кобразов.

По его словам, администрацией ТЦ также не применялись достаточные меры по соблюдению требований в части обеззараживания воздуха специальным оборудованием. Также выявлены нарушения в части обеспечения возможности посетителям приобрести маски и перчатки.

Кроме этого, были и замечания к осуществлению дезинфекционной деятельности.

Юридическое лицо за подобные нарушения может быть привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф на сумму до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Текстовая трансляция

12 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- ТЦ «Охотный ряд» в Москве могут закрыть на 90 суток или оштрафовать на 500 000 рублей за нарушение антиковидных мер. В ходе проверки были выявлены факты несоблюдения перчаточно‑масочного режима посетителями ТЦ.

- Песков рассказал, почему в России не будет локдауна из‑за Covid‑19. По его словам, в РФ уже разработаны более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале пандемии, что подтверждает статистика.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Красноармейске, Рузе и Ступине и сами магазины, и покупатели наиболее безответственно относятся к масочному режиму, в других муниципалитетах ситуация лучше.

- Более 1 тыс контролеров будут проверять наличие масок у пассажиров в Подмосковье. Среди контролеров – общественники и активисты.

- Около 60% больных Covid‑19 в Подмосковье считают, что заразились в общественных местах. Об том сообщил губернатор Андрей Воробьев:

Напомню, что мы опросили госпитализированных пациентов, где предположительно они могли заразиться коронавирусом. Около 60%, 50% с лишним, говорят о том, что скорее всего это произошло или в общественном транспорте, или в торговых сетях, торговых центрах. Поэтому Мытищи, Долгопрудный, Богородский округ, Домодедово, Подольск, Лобня, Серпухов обратите внимание, чтобы в ваших торговых центрах о людях тоже заботились

- Цену медицинских масок в автобусах Подмосковья снизили до 5 рублей. За 10 дней октября продано больше масок, чем за весь сентябрь.

- Воробьев поручил обеспечить максимальную помощь медикам на востоке Подмосковья. Губернатор отметил, что нагрузка на здравоохранение сейчас серьезная, медики не успевают и им нужна помощь.​

- Нарушения антиковидных мер выявили в Ленкоме и одном из столичных бизнес‑центров.11 октября специалисты Роспотребнадзора провели 17 обследований объектов массового скопления людей: двух театров, восемь магазинов крупных торговых центров, фитнес-центра, МФЦ, бизнес-центра и салонов-красоты.

- В Подмосковье на 40% выросла госпитализация больных с Covid‑19 и пневмонией. В регионе оказывают помощь и поддержку всем заболевшим, кто в ней нуждается.

- Воробьев напомнил о важности предотвращения введения карантина из‑за Covid‑19. Особое внимание при борьбе с коронавирусом нужно уделить жителям старше 60 лет.

- Число операторов горячей линии по Covid в Подмосковье увеличат. В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса 8–800–550–50–30.

- Воробьев поручил усилить контроль за масочным режимом на транспорте. Он отметил, что иногда можно заметить пренебрежение масочным режимом, а это недопустимо.

- Порядка 15 тыс инфекционных коек планируют развернуть в Подмосковье к ноябрю. В муниципалитетах региона есть потребность в разном количестве данных коек.

- Родителям детей до 14 лет могут дать больничный из‑за дистанционного обучения. Но взять больничный лист может только один родитель.

Хотим узнать ваше мнение Взяли бы вы больничный из-за дистанционного обучения ребенка? 31% Да, не хочу оставлять ребенка одного 31% Не вижу в этом необходимости 31% Лучше возьму отпуск 31% Меня не отпустят на работе 31% Мой ребенок старше 14 лет 31% У меня нет детей Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 13 592 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 440 больных. В Москве - 4 395.

- В Роспотребнадзоре считают, что плато по коронавирусу в РФ наступит в ближайшие 20 дней. Дополнительным плюсом является и то, что работодатели перевели часть людей на удаленный режим.

- 34 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 629 пациентов.