РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Выставка цифровых репродукций картин Иеронима Босха и Питера Брейгеля «Мистические образы и тайны» продлится в Подольске до 6 декабря, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском выставочном зале проходит выставка «Мистические образы и тайны», на которой представлены работы двух загадочных художников Иеронима Босха и Питера Брейгеля в виде цифровой художественной репродукцией (она же жикле) – это не имитация, а факсимильное воспроизведение подлинника», - говорится в сообщении.

Все работы сопровождаются описанием сюжетов на русском и английском языках. Для семи самых выдающихся произведений подготовлены подробные расшифровки их причудливых сюжетов. Для гостей будут действовать бесплатные экскурсии. Выставка продлится до 6 декабря.

Питер Брейгель старший написал за свою жизнь чуть более 40 картин, Иероним Босх – еще меньше: около 25. Все они разбросаны по лучшим музеям мира и частным коллекциям, даже в музее родного города Босха – Хертогенбосе представлены только фотографические репродукции его работ.