РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. Футболисты из подмосковных Люберец сыграли вничью с командой из Орехово-Зуевского округа, счет матча составил 1:1, сообщил руководитель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы Владимир Сурков.

На стадионе «Звезда» в Люберцах прошел VIII тур Первенства Московской области по футболу среди команд 2008 года рождения.

«Команда из Люберец «Звезда» принимала гостей - команду «Гранд» из Орехово-Зуевского городского округа. Футболисты сыграли вничью, обменявшись голами. Счет матча 1:1», - сказал Сурков.

Он также отметил, что в составе люберецкой команды отличился футболист Андрей Чежегов.