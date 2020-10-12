РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. В подмосковном Красногорске возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий с земельным участком, принадлежащим жителям домов на праве общей долевой собственности, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий неустановленных лиц из числа руководителей ЗАО «Отрадное-Запад», - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, с июля 2013 по октябрь 2015 года неустановленные лица из числа руководителей ЗАО «Отрадное-Запад» заключили с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов, на основании которых в счет исполнения договоров получили от граждан денежные средства.

«При этом перед заключением договоров с гражданами-дольщиками неустановленные лица из числа руководства застройщика вводили их в заблуждение относительно того, что земельные участки, на которых будут построены дома с элементами озеленения, благоустройства, в том числе парковочные места для личного автотранспорта дольщиков, будут принадлежать собственникам на праве общей долевой собственности», - отмечается в материале.

Свои обязательства застройщик не выполнил. После того, как собственники заселились в свои квартиры, придомовой земельный участок площадью более 7 тысяч квадратных метров, принадлежащий им на праве общей долевой собственности, был незаконно реализован застройщиком – часть присвоена себе, другая часть – продана сторонним юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. После чего жителям была предложена покупка парковочных мест во дворе многоквартирных домов стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей за одно машиноместо.

«В ближайшее время следователями будет проведен осмотр территории с привлечением кадастрового инженера, а также будет назначена экономическая экспертиза с целью установления суммы ущерба, причиненного участникам долевого строительства», - заключается в сообщении.