РИАМО - 12 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу решить проблемы с вывозом мусора с территории Зарайска после жалоб жителей на несоблюдение графика вывоза отходов и переполненность контейнеров.

Глава Зарайска Виктор Петрущенко отметил, что находится на связи с региональным оператором по этой проблеме.

«То, что Вы (Петрущенко – ред.) переписываетесь (с регоператором – ред.), это очень радует, но нужно убирать мусор, а не переписываться. Поэтому, Евгений Акимович (Хромушин, зампред правительства Подмосковья – ред.), передайте привет региональному оператору от меня. Это недопустимая ситуация», - сказал Воробьев.

Ранее губернатор поручил усилить борьбу с несанкционированными свалками и навалами мусора в регионе. В Подмосковье также установлен строгий контроль за вывозом мусора.

В подмосковных муниципалитетах с начала 2020 года выявили и ликвидировали 628 несанкционированных свалок и навалов мусора.