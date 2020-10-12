РИАМО - 12 окт. План вакцинации от гриппа выполнили в Подмосковье на 40%, прививку уже сделали около 1,8 миллиона человек, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«На 9 октября прошли вакцинацию от гриппа 1,8 миллиона человек, это 40% от плана», - сказала Стригункова.

По ее словам, наибольший общий охват вакцинированных отмечается в Истре, Реутове, Кашире, Химках и Чехове. Меньше чем на треть план выполнен в Электростали и Лотошине.

«На предприятиях во всех сферах активная работа ведется», - заключила Стригункова.

Чтобы сделать прививку от гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или записаться с использованием сервиса «Электронная регистратура», который доступен на региональном портале госуслуг.

Доступны и другие способы записи на вакцинацию: по телефону единого колл-центра: 8(800)550-50-30, который работает с 7:00 до 20:00, либо через инфомат в поликлинике.

Сделать прививку в Подмосковье также можно в торговых центрах, где развернули пункты вакцинации.

Ученики школ, воспитанники детских садов и студенты колледжей проходят вакцинацию в поликлиниках и в медицинских кабинетах образовательных учреждений.