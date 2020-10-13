РИАМО - 13 окт. ВСК реализует программы страхования ответственности исполнителей услуг в рамках совместного проекта маркетплейса Ozon и сервиса YouDo, говорится в сообщении пресс-службы Страхового Дома.

Ozon предложил своим клиентам установку бытовой техники от исполнителей – мастеров YouDo. При этом к выполнению заказов клиентов допускаются только те мастера и исполнители, которые имеют полис страхования ответственности, без него исполнитель не может откликнуться на объявление от заказчика с OZON.

«Страховой Дом ВСК является единственным страховщиком на платформе YouDo, обеспечивающим страхование исполнителя на случай нанесения ущерба заказчику во время исполнения его заказа по полису страхования ответственности. Такой вид страхования позволяет компенсировать убытки в случае, если во время выполнения установки техники какое-либо имущество заказчика будет повреждено. Максимальная сумма страховой выплаты в случае ущерба составляет 100 000 рублей», - говорится в сообщении.

Решение, реализованное при партнерском участии ведущих компаний, направлено на улучшение клиентского сервиса: покупатели маркетплейса имеют возможность выбрать исполнителя YouDo, чьи услуги уже застрахованы ВСК, а значит, получить компенсацию при некачественном выполнении заказа. ​