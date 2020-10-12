РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. Двукратный чемпион мира по ММА, лидер РОО «РосМолСпорт Московской области» Алан Хадзиев провел мастер-класс для учащихся и юнармейцев школы №11 имени Героя Советского Союза Е.И. Ларюшина, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В ходе спортивного мероприятия Хадзиев продемонстрировал ребятам, как выполняется разминка на все группы мышц. После чего он провел тренировку без отягощений с отработкой основных ударов и бросков, которые применяются в ММА», - говорится в сообщении.

Далее спортсмен поделился с молодежью историей своего увлечения боями без правил и другими видами спорта. В свою очередь школьники задали Хадзиеву интересующие их вопросы и сфотографировались с бойцом.

Мероприятие было организовано РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке администрации городского округа Люберцы, фитнес-клуба AVRORA FITNESS и «Юнармии» городского округа.