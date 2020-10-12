РИАМО - 12 окт. Экологический блок правительства Московской области должен усилить борьбу с несанкционированными свалками и навалами мусора, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В соцсетях выросло число жалоб на навалы мусора и незаконные свалки, уточнила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.
Он отметил, что особое внимание нужно обратить на восточное направление региона.
В подмосковных муниципалитетах с начала 2020 года выявили и ликвидировали свыше 620 несанкционированных свалок и навалов мусора. В регионе ведется строгий контроль за вывозом мусора.
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