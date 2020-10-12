РИАМО - 12 окт. Экологический блок правительства Московской области должен усилить борьбу с несанкционированными свалками и навалами мусора, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В соцсетях выросло число жалоб на навалы мусора и незаконные свалки, уточнила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«По экологии, Дмитрий Александрович (Куракин, зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья - ред.), я прошу вместе с ГУВД все эти несанкционированные свалки обнаруживать и наказывать. Делайте засады, ставьте камеры. Я жду через две недели ваш доклад по несанкционированным свалкам — было, стало», - сказал Воробьев.

Он отметил, что особое внимание нужно обратить на восточное направление региона.

В подмосковных муниципалитетах с начала 2020 года выявили и ликвидировали свыше 620 несанкционированных свалок и навалов мусора. В регионе ведется строгий контроль за вывозом мусора.