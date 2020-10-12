РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 окт. В деревне Сукманиха и в селе Трубино Щелкова 13 октября пройдет плановое отключение электричества, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с плановыми работами на подстанции будет произведено отключение подачи электроэнергии в двух населенных пунктах», - говорится в сообщении.

С 9:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия в деревне Сукманиха, а с 13:00 до 18:00 в селе Трубино.