РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 окт. В микрорайонах Железнодорожный, Салтыковка, Никольско-архангельский городского округа Балашиха 17, 18 и 25 октября временно отключат электроэнергию из-за плановых работ, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Администрация городского округа Балашиха сообщает, что в период с 00:00 до 06:00 17 и 18 октября - один раз, а также 25 октября - два раза - возможно кратковременное прекращение электроснабжения жилых домов и зданий, расположенных в микрорайонах Железнодорожный, Салтыковка, Никольско-Архангельский в связи с работами, проводимыми в электрических сетях ПАО «Россети Московский регион», - говорится в сообщении.

По всем интересующим вопросам можно обратиться на горячую линию администрации городского округа Балашиха: 8(495)521-11-90.