РИАМО - 12 окт. Проверку состояния общественных туалетов на автовокзалах планируют провести в Подмосковье, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Я считаю, что нужно за стандарт взять, проверить все туалеты на автовокзалах, потому что люди приезжают, выходят и это одно из первых впечатлений», - сказал Рымар.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал данную инициативу.

«Проведите системную работу, какую можете», - отметил Воробьев.​