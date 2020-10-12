РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Юные спасатели из подмосковного Подольска вошли в десятку лучших на областных соревнованиях по спортивному туризму, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«Воспитанники любительского объединения «Юный спасатель» молодежного центра «Максимум» Подольска 10 октября приняли участие в Московских областных соревнованиях по спортивному туризму, которые прошли на базе лицея в Дедовске. Наши участники пробежали всю дистанцию без замечаний и показали хорошее время, войдя в десятку лучших по области», - говорится в сообщении.

Юных спасателей из подмосковного Подольска поздравили с отличными результатами и пожелали покорения новых высот.