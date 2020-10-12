РИАМО - 12 окт. Купить защитную маску за 5 рублей можно в каждом подмосковном автобусе, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Организовали продажу масок на автовокзалах, железнодорожных станциях и во всех автобусах. Цена маски менялась - была от 20 до 29 рублей. Сегодня маска стоит 5 рублей», - сказала Кротова.

Она отметила, что купить маску можно за наличные деньги или по карте «Стрелка».

«Мы видим, что за 10 дней октября продано больше масок, чем за весь сентябрь», - заключила Кротова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима на транспорте.

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Подмосковье усилили меры по борьбе с распространением Covid-19. Так, жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим и избегать общественных мест.

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Текстовая трансляция

12 ОКТЯБРЯ

- Воробьев поручил обеспечить максимальную помощь медикам на востоке Подмосковья. Губернатор отметил, что нагрузка на здравоохранение сейчас серьезная, медики не успевают и им нужна помощь.​

- Нарушения антиковидных мер выявили в Ленкоме и одном из столичных бизнес‑центров.11 октября специалисты Роспотребнадзора провели 17 обследований объектов массового скопления людей: двух театров, восемь магазинов крупных торговых центров, фитнес-центра, МФЦ, бизнес-центра и салонов-красоты.

- В Подмосковье на 40% выросла госпитализация больных с Covid‑19 и пневмонией. В регионе оказывают помощь и поддержку всем заболевшим, кто в ней нуждается.

- Воробьев напомнил о важности предотвращения введения карантина из‑за Covid‑19. Особое внимание при борьбе с коронавирусом нужно уделить жителям старше 60 лет.

- Число операторов горячей линии по Covid в Подмосковье увеличат. В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса 8–800–550–50–30.

- Воробьев поручил усилить контроль за масочным режимом на транспорте. Он отметил, что иногда можно заметить пренебрежение масочным режимом, а это недопустимо.

- Порядка 15 тыс инфекционных коек планируют развернуть в Подмосковье к ноябрю. В муниципалитетах региона есть потребность в разном количестве данных коек.

- Родителям детей до 14 лет могут дать больничный из‑за дистанционного обучения. Но взять больничный лист может только один родитель.

Хотим узнать ваше мнение Взяли бы вы больничный из-за дистанционного обучения ребенка? 31% Да, не хочу оставлять ребенка одного 31% Не вижу в этом необходимости 31% Лучше возьму отпуск 31% Меня не отпустят на работе 31% Мой ребенок старше 14 лет 31% У меня нет детей Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 13 592 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 440 больных. В Москве - 4 395.

- В Роспотребнадзоре считают, что плато по коронавирусу в РФ наступит в ближайшие 20 дней. Дополнительным плюсом является и то, что работодатели перевели часть людей на удаленный режим.

- 34 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 629 пациентов.