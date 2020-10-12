РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. Соблюдение правил перевозки опасных грузов проконтролируют в подмосковном Красногорске в период с 12 по 18 октября, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативно-правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов, в период с 12 по 18 октября 2020 года на территории Московской области (в том числе в Красногорске – ред.) будет проводиться профилактический рейд «Опасный груз», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями управления государственного автодорожного надзора и другими заинтересованными ведомствами проверят максимальное количество транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов.

Особое внимание уделят контролю за техническим состоянием при выпуске транспортных средств на линию, соответствию конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования транспортных средств требованиям ДОПО - международного свода требований к перевозки опасных грузов автотранспортом, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей, наличию у водителей документов, предусмотренных ПДД РФ.

«Также будет проводиться проверка соблюдения правил перевозки опасных грузов», - заключается в материале.