РИАМО - 12 окт. Количество пользователей Центра управления регионом Московской области достигло отметки почти в 1,7 миллиона, кроме того, снизилось и число повторных обращений, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«По количеству зарегистрированных пользователей мы почти достигли отметки в 1,7 миллиона пользователей. На прошлой неделе к нам прибавилось почти пять тысяч пользователей, и 2,5 тысячи пользователей установили мобильное приложение», - сказал Рымар.

Он добавил, что количество повторных сообщений также уменьшилось.

«Сообщений за неделю практически 18 тысяч мы получили. Мы видим положительную динамику по всем нашим показателям. Повторные переносы сроков и просрочки уменьшились у нас почти в два раза. (Число – ред.) повторных сообщений тоже уменьшилось», - добавил Рымар.

Он также рассказал о лучшем показателе работы портала.

«Самый лучший показатель за прошлую неделю и в принципе за всю историю работы портала – это (количество - ред.) принятых жителями решений увеличилось почти в два раза до 11 тысяч. Повторюсь, это лучший показатель за всю историю портала», - подчеркнул Рымар.

В настоящее время налаживаются прямые коммуникации с жителями. По окончании работ исполнитель связывается с заявителем и уточняет, устраивают ли итоги заявителя.