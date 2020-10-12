РИАМО - 12 окт. Арбитражный суд Москвы согласился с решением подмосковного УФАС по жалобе ООО «Инстрой» о нарушении закона о контрактной системе, жалобу не удовлетворили, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

В управление поступила жалоба ООО «Инстрой» на действия (бездействие) ФГБУ «Многофункциональный комплекс министерства финансов Российской Федерации» при определении исполнителя через электронный аукцион.

«(Требовалось — прим.) выполнение работ по капитальному ремонту спального корпуса № 2 на территории филиала - санаторий «Южный» ФГБУ «МФК Минфина России», - говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения Московское областное УФАС России признало жалобу общества необоснованной.

Не согласившись с указанным решением, Общество обратилось в суд. Там подтвердили законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.