РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. Отопление в доме в ЖК «Митино О2» в подмосковном Красногорске планируют включить после 14 октября, сообщил сотрудник администрации горокруга.

Пользователь natalilinyh в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной сообщила, что в доме №3 на улице Заречной в ЖК «Митино О2» до сих пор не дали отопление.

«По информации, полученной от сотрудников управления ЖКХ, при передаче систем отопления на баланс УК вскрылись факты отсутствия оборудования в ИТП, без которого нормальная работа систем центрального отопления и горячего водоснабжения невозможна», - сообщил представитель администрации.

Он отметил, что в связи с выявленными фактами акты приемки индивидуального теплового пункта систем центрального отопления и ГВС подписаны не были.

«Управляющей компанией приниматься смонтированные системы будут в комплексе с системами сигнализации, предусмотренными проектом, во избежание случаев хищения оборудования. Ориентировочный срок сдачи оборудования ИТП по информации подрядчика – 14 октября 2020 года», - заключил представитель.