РИАМО - 12 окт. В Пушкинском городском округе местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве ребенка через повешение, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Ранее следователи задержали 43-летнюю местную жительницу, которую подозревали в повешении своего четырехлетнего сына.

«По данным следствия, 11 октября 2020 года женщина, находясь у себя в квартире в городе Пушкино совершила убийство 4-летнего сына путем его повешения. Тело ребенка обнаружил отец, вернувшийся домой», - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления. Женщину допросили в качестве обвиняемой.

В ближайшее время будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости женщины. Следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.