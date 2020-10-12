РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. Завод «Бецема» из подмосковного Красногорска победил в конкурсе «Дороги России» в 2020 году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Ежегодный конкурс «Дороги России» проводится при поддержке союза работодателей «Общероссийское отраслевое объединение работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР» совместно с Общероссийским профсоюзом работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

«Машиностроительному заводу «Бецема» присвоена награда в номинации «Лидер дорожного машиностроения». Победу удалось одержать во многом благодаря внедрению в жизнь инновационной технологии по укладке дорожного покрытия», - говорится в сообщении.

Завод также выступил с инициативой выдвинуть ООО «Севзапдорстрой» в номинации «Инновации года» в рамках ХVI Всероссийского конкурса «Дороги России - 2020». Организация внедряет в Архангельской области и Северо-Западном регионе России новаторские решения в работу при помощи современной российской техники - перегружателя смеси БЦМ-261 производства АО «Бецема».

Техника для непрерывной укладки асфальта позволяет предельно качественно и быстро производить как замену дорожного покрытия, так и укладывать новое полотно. БЦМ-261 – это результат плодотворной работы завода «Бецема», «Росавтодора», МАДИ и внедренных технологий компании Caterpillar.