РИАМО - 12 окт. При проверках соблюдения мер по противодействию распространения коронавируса в столице выявили нарушения в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова», в бизнес-центре и в одном из салонов красоты, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу.

11 октября специалисты ведомства провели 17 обследований объектов массового скопления людей: двух театров, восемь магазинов крупных торговых центров, фитнес-центра, МФЦ, бизнес-центра и салонов-красоты.

«Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции не выполнялись на трех объектах: Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова», в бизнес-центре и в одном из салонов красоты», - говорится в сообщении.

В театре не была сделана разметка для соблюдения социальной дистанции в туалетах, выявили нарушения дезинфекционного режима. В бизнес-центре «Кутузов-Тауэр» на западе города не были установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, нет санитайзеров.

В одном из салонов красоты на Ереванской улице в Москве не организован входной контроль, не проводят термометрию персонала и клиентов, также сотрудников не тестируют на наличие Covid-19 методом ПЦР.

Еще специалисты провели рейды по соблюдению мер безопасности на наземном общественном транспорте.

«При обследовании 15 автобусов на шести регулярных маршрутах транспортной компании ООО «Трансавтолиз» и 13 автобусов на четырех маршрутах компании ООО «Альфа Грант» установлено, что водителями автобусов при перевозке пассажиров не соблюдается масочно-перчаточный режим, допускается посадка и перевозка пассажиров без масок и перчаток», - отмечается в материале.

С начала мая управление провело 1602 проверки, нарушения установлены на 1260 объектах в мегаполисе. К административной ответственности из-за выявленных нарушений привлечено 2257 виновных лиц.

Также с мая было вынесено 2052 постановления о штрафе на общую сумму порядка 25 миллионов рублей, приостановлена деятельность 205 организаций и предриятий.

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Текстовая трансляция

12 ОКТЯБРЯ

- Воробьев поручил обеспечить максимальную помощь медикам на востоке Подмосковья. Губернатор отметил, что нагрузка на здравоохранение сейчас серьезная, медики не успевают и им нужна помощь.​

- Нарушения антиковидных мер выявили в Ленкоме и одном из столичных бизнес‑центров.11 октября специалисты Роспотребнадзора провели 17 обследований объектов массового скопления людей: двух театров, восемь магазинов крупных торговых центров, фитнес-центра, МФЦ, бизнес-центра и салонов-красоты.

- В Подмосковье на 40% выросла госпитализация больных с Covid‑19 и пневмонией. В регионе оказывают помощь и поддержку всем заболевшим, кто в ней нуждается.

- Воробьев напомнил о важности предотвращения введения карантина из‑за Covid‑19. Особое внимание при борьбе с коронавирусом нужно уделить жителям старше 60 лет.

- Число операторов горячей линии по Covid в Подмосковье увеличат. В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса 8–800–550–50–30.

- Воробьев поручил усилить контроль за масочным режимом на транспорте. Он отметил, что иногда можно заметить пренебрежение масочным режимом, а это недопустимо.

- Порядка 15 тыс инфекционных коек планируют развернуть в Подмосковье к ноябрю. В муниципалитетах региона есть потребность в разном количестве данных коек.

- Родителям детей до 14 лет могут дать больничный из‑за дистанционного обучения. Но взять больничный лист может только один родитель.

Хотим узнать ваше мнение Взяли бы вы больничный из-за дистанционного обучения ребенка? 31% Да, не хочу оставлять ребенка одного 31% Не вижу в этом необходимости 31% Лучше возьму отпуск 31% Меня не отпустят на работе 31% Мой ребенок старше 14 лет 31% У меня нет детей Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 13 592 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 440 больных. В Москве - 4 395.

- В Роспотребнадзоре считают, что плато по коронавирусу в РФ наступит в ближайшие 20 дней. Дополнительным плюсом является и то, что работодатели перевели часть людей на удаленный режим.

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