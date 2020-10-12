РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Подольский спортсмен Борис Шикунов номинирован на губернаторскую премию «Живу спортом – 2020», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Стартовало голосование за номинантов премии губернатора Московской области «Живу спортом – 2020» в рамках конкурса «Лучший по профессии» среди работников учреждений в сфере физической культуры и спорта.

«В номинации «Спортсмен года» за победу борется спортсмен ГБУ Московской области «Центр спортивной подготовки по паралимпийским, и неолимпийским видам спорта», муниципального учреждения «СК «Цезарь» Подольска, мастер спорта международного класса, член сборных России и Московской области, чемпион Европы и мира по кикбоксингу Борис Шикунов», - говорится в сообщении.

Поддержать спортсмена могут все желающие на сайте премии.