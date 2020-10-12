Как разобраться в квитанции на оплату ЖКУ в Москве

Основную часть ЕПД занимает непосредственно счет за жилищно-коммунальные услуги. Разберемся, за что взимается плата.

«ХВС (ГВС) КПУ (ДПУ)» в ЕПД означает, что вы потребляете холодное (горячее) водоснабжение по квартирным или общедомовым приборам учета. Аналогично с «водоотведением КПУ». Количество потребленной воды измеряется в кубических метрах. Обязательно сверяйте указанные цифры с переданными вами данными, если вы используете водосчетчики.

За отопление основной площади плата взимается на протяжении всего года: она делится на 12 месяцев, поэтому москвичи платят за тепло и летом. Потребление тепла измеряется в гигакалориях (Гкал), а стоимость рассчитывается в зависимости от площади квартиры.

Пункт «содержание жилой площади» включает в себя такие услуги, как мытье подъездов и лифтов, обслуживание придомовой территории, текущий ремонт и тому подобное. Сумма зависит от площади жилья, как и взнос на капитальный ремонт.

Газ может оплачиваться как по счетчику, так и по нормативу. В Москве большинству жителей газ поставляют по второй схеме, то есть оплата происходит по одной стоимости вне зависимости от того, потребили вы больше или меньше ресурса. Единица измерения – кубические метры.

Наконец, в ЕПД также могут встречаться и другие позиции, такие как «запирающее устройство», «антенна», «радио». От некоторых из них, например, от антенны, можно отказаться, узнав в своей УК поставщика услуги (в Москве это зачастую компания «Ростелеком») и написав соответствующее заявление.