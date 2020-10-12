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Дом и семья

Как разобраться в квитанции на оплату ЖКУ в Москве

Какая полезная информация содержится в едином платежном документе за квартиру, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Виталий Белоусов

Информация о потреблении воды

© РИАМО,   Анастасия Осипова

В верхней части единого платежного документа (ЕПД) расположена таблица, в которой указаны номера ваших водосчетчиков, а также сроки их поверки и последние отправленные вами показания. Как бы вы ни передавали данные – через сайт pgu.mos.ru, МФЦ или приложение «Госуслуги Москвы» – тут отражается информация, поступившая в расчетный центр, и именно на основании этих цифр выставляется счет за водоснабжение.

Чуть ниже – таблица с номерами приборов учета, в которую можно внести текущие показания, чтобы сохранить их у себя в бумажном виде. Таким образом можно проверить корректность переданных показаний. Также не лишним будет свериться с содержащимися там данными, чтобы не нарваться на мошенников, настаивающих, что у ваших приборов учета якобы вышел срок поверки.

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Платежные реквизиты и информация об УК

В верхней части самого счета есть подробные платежные реквизиты, которые следует сверять при оплате, а также данные вашей управляющей компании, включая адрес, ИНН, ОГРН. Сами платежи идут не непосредственно на счет УК, а на счет финансового оператора – банка ВТБ.

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Информация о плательщике

© сайт мэра Москвы

В платежке обязательно отражается информация о плательщике (это может быть как собственник, так и ответственный квартиросъемщик): прописываются его фамилия, имя и отчество, адрес квартиры, финансовый лицевой счет (ФЛС) и код. Десятизначный код плательщика крайне важен для оплаты по ЕПД: именно его обычно просят вводить при оплате «коммуналки» через интернет-банки или платежные терминалы. По нему в системе происходит поиск начислений.

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Счет

© РИА Новости,   Алексей Сухоруков

Основную часть ЕПД занимает непосредственно счет за жилищно-коммунальные услуги. Разберемся, за что взимается плата.

«ХВС (ГВС) КПУ (ДПУ)» в ЕПД означает, что вы потребляете холодное (горячее) водоснабжение по квартирным или общедомовым приборам учета. Аналогично с «водоотведением КПУ». Количество потребленной воды измеряется в кубических метрах. Обязательно сверяйте указанные цифры с переданными вами данными, если вы используете водосчетчики.

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За отопление основной площади плата взимается на протяжении всего года: она делится на 12 месяцев, поэтому москвичи платят за тепло и летом. Потребление тепла измеряется в гигакалориях (Гкал), а стоимость рассчитывается в зависимости от площади квартиры.

Пункт «содержание жилой площади» включает в себя такие услуги, как мытье подъездов и лифтов, обслуживание придомовой территории, текущий ремонт и тому подобное. Сумма зависит от площади жилья, как и взнос на капитальный ремонт.

Газ может оплачиваться как по счетчику, так и по нормативу. В Москве большинству жителей газ поставляют по второй схеме, то есть оплата происходит по одной стоимости вне зависимости от того, потребили вы больше или меньше ресурса. Единица измерения – кубические метры.

Наконец, в ЕПД также могут встречаться и другие позиции, такие как «запирающее устройство», «антенна», «радио». От некоторых из них, например, от антенны, можно отказаться, узнав в своей УК поставщика услуги (в Москве это зачастую компания «Ростелеком») и написав соответствующее заявление.

Льготы и перерасчет

© РИАМО,   Николай Корешков

В колонке «льгота» указывается размер скидки, которая положена плательщику, относящемуся к льготной категории, например, если он имеет право на субсидию как инвалид, пенсионер или многодетный гражданин.

Колонка «перерасчет» нужна в случае корректировки начислений. Так, если в один из месяцев вы забыли передать показания счетчиков воды, заплатили за ресурс по нормативу, превышающему ваше реальное потребление, а в следующем месяце уже сообщили точные данные, вам автоматически сделают перерасчет, уменьшив сумму за «коммуналку» на размер переплаты. В графе «перерасчет» будут указаны конкретные цифры.

Добровольное страхование

Под «добровольным страхованием жилых помещений» имеется в виду городская страховка, рассчитывающаяся исходя из площади квартиры (подробнее можно узнать тут). Платеж авансовый, то есть, оплачивая ЕПД за октябрь, вы страхуете квартиру на ноябрь.

Обычно информация о городской страховке содержится как в самой таблице, так и под ней.

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Информация о сумме и оплате

Внизу таблицы содержится конкретная сумма к уплате как с добровольным страхованием, так и без. Период, за который начислена эта сумма, можно найти в правом верхнем углу. Слева расположена информация о том, до какого числа следует оплатить счет.

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Информация о квартире

Под счетом печатаются данные о квартире: типе собственности (собственная или муниципальная), общей и жилой площади, количестве собственников и проживающих, количестве комнат, наличии льготников, а также о последней оплате и дате формирования текущего документа.

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Штрихкоды

© РИАМО,   Александр Манзюк

В ЕПД встречается два типа штрихкодов: привычный линейный и квадратный QR-код. Обычный 28-значный штрихкод нужен для оплаты через банковские терминалы, в нем зашифрована информация о плательщике, сумме платежа и так далее.

QR-код создан для оплаты ЕПД через мобильное приложение и через некоторые терминалы.

В кодах зашифрована информация о лицевом счете плательщика, периоде и сумме оплаты, а также о получателе платежа и тому подобном.

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Куда обращаться

  сайт мэра Москвы

На всякий случай следует проверять платежный документ до оплаты. Бывает, жильцам приходят поддельные ЕПД: например, с суммой, начисленной за несколько месяцев, или без указания добровольного страхования. Какие-то данные в платежках могут оказаться неверными: например, начисление платы за радио, хотя вы обращались в УК и отключили радиоточку, или же неправильно отображенные показания водосчетчиков. В таких случаях не стоит оплачивать счет – следует обратиться в МФЦ для устранения неточностей и проверки данных.

Увидеть, как должен выглядеть ЕПД и где конкретно в платежке расположена та или иная информация, можно тут.

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МоскваЕдиный платежный документЖКХ
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