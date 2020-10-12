РИАМО - 12 окт. Власти Подмосковья должны принять все меры, чтобы избежать введения карантина в регионе, необходимо соблюдать все установленные требования, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прошу еще раз глав, ведомства нацелиться на максимальную безопасность наших жителей. Стратегическая задача - избежать карантина», - сказал Воробьев.

Он отметил, что важно соблюдать все введенные требования и стандарты.

«Министерство образования ведет серьезную работу по соблюдению фильтров. Это очень важная работа», - подчеркнул Воробьев.

Он напомнил, что особое внимание нужно уделить жителям старше 60 лет.

«Порядка 56-58% от госпитализированных - это жители старше 60 лет. Около 60% тяжелых больных - это люди старшего возраста. Наша задача и дальше максимально обезопасить людей старше 60 лет», - заключил глава региона.

В Подмосковье из-за распространения коронавирусной инфекции жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим и избегать общественных мест.

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Текстовая трансляция

12 ОКТЯБРЯ

- Воробьев поручил обеспечить максимальную помощь медикам на востоке Подмосковья. Губернатор отметил, что нагрузка на здравоохранение сейчас серьезная, медики не успевают и им нужна помощь.​

- Нарушения антиковидных мер выявили в Ленкоме и одном из столичных бизнес‑центров.11 октября специалисты Роспотребнадзора провели 17 обследований объектов массового скопления людей: двух театров, восемь магазинов крупных торговых центров, фитнес-центра, МФЦ, бизнес-центра и салонов-красоты.

- В Подмосковье на 40% выросла госпитализация больных с Covid‑19 и пневмонией. В регионе оказывают помощь и поддержку всем заболевшим, кто в ней нуждается.

- Воробьев напомнил о важности предотвращения введения карантина из‑за Covid‑19. Особое внимание при борьбе с коронавирусом нужно уделить жителям старше 60 лет.

- Число операторов горячей линии по Covid в Подмосковье увеличат. В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса 8–800–550–50–30.

- Воробьев поручил усилить контроль за масочным режимом на транспорте. Он отметил, что иногда можно заметить пренебрежение масочным режимом, а это недопустимо.

- Порядка 15 тыс инфекционных коек планируют развернуть в Подмосковье к ноябрю. В муниципалитетах региона есть потребность в разном количестве данных коек.

- Родителям детей до 14 лет могут дать больничный из‑за дистанционного обучения. Но взять больничный лист может только один родитель.

Хотим узнать ваше мнение Взяли бы вы больничный из-за дистанционного обучения ребенка? 31% Да, не хочу оставлять ребенка одного 31% Не вижу в этом необходимости 31% Лучше возьму отпуск 31% Меня не отпустят на работе 31% Мой ребенок старше 14 лет 31% У меня нет детей Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 13 592 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 440 больных. В Москве - 4 395.

- В Роспотребнадзоре считают, что плато по коронавирусу в РФ наступит в ближайшие 20 дней. Дополнительным плюсом является и то, что работодатели перевели часть людей на удаленный режим.

- 34 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 629 пациентов.