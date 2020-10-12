РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 окт. В Щелковском историко-краеведческом музее 15 октября состоится открытие выставки «Наталья Рыкунова. Живопись», сообщается на сайте Щелковского историко-краеведческого музея.

«Наталья Рыкунова родилась в 1956 году в Щелкове в семье художников. В 1979 году окончила Московское областное художественное училище памяти 1905 года, а в 1987 - Высшее Художественно-промышленное училище (сейчас - МГХПА имени С.Г. Строганова.). С 1992 года руководит собственной изостудией в Щелкове, где занимаются любители изобразительного искусства всех возрастов», - говорится в сообщении.

Художник работает преимущественно в технике масляной живописи. Работы Рыкуновой сочетают живописность и декоративность, а окружающий мир предстает глубоким и наполненным гармонией.

Особенно мастерство художника проявляется в камерных жанрах. Ее натюрморты, отличающиеся оригинальным подходом к композиции и четкой графичной рисовкой, притягивают к себе взгляд, заставляя внимательно разглядывать каждую деталь. Не менее интересны и пейзажные работы художника, которые часто посвящены Щелкову.

Ее работы хранятся в собрании Всероссийского фонда культуры, Культурного центра города Гнезно, Сергиево-Посадском историко-художественном музее, Щелковской художественной галерее, Щелковском историко-краеведческом музее, а также в частных коллекциях в России, Швейцарии, Германии, Норвегии, Франции и Польши.

Выставка продлится до 29 ноября. Справки и запись на экскурсии по телефону: 8(496)56-6-46-30.