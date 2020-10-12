РИАМО - 12 окт. Масочный режим должен неукоснительно соблюдаться в общественном транспорте и такси, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы продолжим работу по соблюдению масочного режима. Обращаю внимание транспортного блока. Нет-нет, но можно увидеть таксиста с маской на подбородке. Общественный транспорт и такси, соблюдать масочный режим. Человек расслабляется, а это критически важно. Главное управление внутренних дел, прошу обратить внимание. Виктор Кузьмич (начальник Главного управления МВД России по Московской области Пауков - ред.), прошу дать распоряжение», - сказал Воробьев.

Он отметил, что важно следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

В Подмосковье из-за ухудшения эпидемиологической обстановки усилили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим и избегать общественных мест.

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Текстовая трансляция

12 ОКТЯБРЯ

- Воробьев поручил обеспечить максимальную помощь медикам на востоке Подмосковья. Губернатор отметил, что нагрузка на здравоохранение сейчас серьезная, медики не успевают и им нужна помощь.​

- Нарушения антиковидных мер выявили в Ленкоме и одном из столичных бизнес‑центров.11 октября специалисты Роспотребнадзора провели 17 обследований объектов массового скопления людей: двух театров, восемь магазинов крупных торговых центров, фитнес-центра, МФЦ, бизнес-центра и салонов-красоты.

- В Подмосковье на 40% выросла госпитализация больных с Covid‑19 и пневмонией. В регионе оказывают помощь и поддержку всем заболевшим, кто в ней нуждается.

- Воробьев напомнил о важности предотвращения введения карантина из‑за Covid‑19. Особое внимание при борьбе с коронавирусом нужно уделить жителям старше 60 лет.

- Число операторов горячей линии по Covid в Подмосковье увеличат. В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса 8–800–550–50–30.

- Воробьев поручил усилить контроль за масочным режимом на транспорте. Он отметил, что иногда можно заметить пренебрежение масочным режимом, а это недопустимо.

- Порядка 15 тыс инфекционных коек планируют развернуть в Подмосковье к ноябрю. В муниципалитетах региона есть потребность в разном количестве данных коек.

- Родителям детей до 14 лет могут дать больничный из‑за дистанционного обучения. Но взять больничный лист может только один родитель.

Хотим узнать ваше мнение Взяли бы вы больничный из-за дистанционного обучения ребенка? 31% Да, не хочу оставлять ребенка одного 31% Не вижу в этом необходимости 31% Лучше возьму отпуск 31% Меня не отпустят на работе 31% Мой ребенок старше 14 лет 31% У меня нет детей Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 13 592 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 440 больных. В Москве - 4 395.

- В Роспотребнадзоре считают, что плато по коронавирусу в РФ наступит в ближайшие 20 дней. Дополнительным плюсом является и то, что работодатели перевели часть людей на удаленный режим.

- 34 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 629 пациентов.