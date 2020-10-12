РИАМО - 12 окт. Евросоюз принял решение о продлении на один год санкций против Российской Федерации, они касаются физических и юридических лиц, якобы ответственных за применение или производство химического оружия, сообщает Федеральное агентство новостей.

Данные меры запрещают поездки в ЕС и замораживают активы для физических и юридических лиц. На сегодняшний день они применяются к девяти лицам.

«Эти санкции распространяются и на четырех россиян по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии», - говорится в сообщении.

Остальные пять связаны с сирийским режимом. В список тех, кто не может въехать в страны ЕС включили также научно-исследовательский центр SSRC, который является главной организацией сирийского режима по разработке химоружия.

Первые санкции «по делу Скрипалей», касающиеся производства и применения химоружия, совет Евросоюза одобрил 15 октября 2018 года.​​