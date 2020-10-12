страница Владимира Пахомова в соцсети «Facebook»

Пандемия коронавируса не только изменила жизнь людей, но и повлияла на нашу речь. За последние полгода язык обогатился неологизмами – «ковид», «карантье», «ковидиалы», «масочники» и «удаленщики» стали нашей реальностью, а в языке нашлись слова, чтобы описать происходящее. «Коронавирус» – очевидный претендент на слово года, но ему на пятки наступает «удаленка», которая останется с нами и после пандемии. Редактор «Грамоты.ру» Владимир Пахомов рассказал в интервью РИАМО о том, почему ковид стал подарком для русского языка.

- Владимир, насколько изменился русский язык за время пандемии?

- Для того, чтобы произошли глобальные изменения в языке, требуется больше времени, чем период ковида. В случае с пандемией можно говорить лишь о том, что язык пополнился новыми словами, так или иначе связанными с коронавирусом.

В первую очередь, это названия самой болезни – коронавирус, ковид, и названия лиц по отношению к этой болезни – «ковидники», «коронадиссиденты», «коронаотрицанты», «ковидологи», «масочники», «антимасочники».

Название этого периода – «коронтикулы», а «ковидиалы» – дети, зачатые в самоизоляцию. Слово образовано по аналогии с «миллениалами».

Также появились слова, связанные с нашей активностью в онлайне. Такие, как «зумминары», «зумиться», «удаленщики» и «дистанционка». Название лиц – самая большая группа, которая за этот период в языке появилась. По понятным причинам произошла актуализация слов, связанных с медицинской тематикой, но это временное явление.

Большинство медицинских терминов и слов, которые появляются как языковая игра, например, «сидидомщики» или «карантье» (те, кто сдают собак на прогулку), забудутся, когда ковид закончится, как слова, описывающие чемпионат мира по футболу в 2018 году. Тогда было популярно слово «акинфея» – знаменитый удар, отраженный Акинфиевым ногой, но сейчас его уже никто не употребляет.

Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая: «Сегодня идет не война слов, а война суффиксов»>>

- А какие слова получили новые коннотации?

- Самый яркий пример – «самоизоляция» – слово, которое до пандемии имело неодобрительную окраску. Все изменилось весной 2020 года, когда еще не было объявлено официального карантина, но многие люди стали уходить на добровольную самоизоляцию, чтобы обезопасить себя и внести посильную помощь в борьбу с ковидом. Тогда это слово приобрело положительную окраску, с оттенком того, что человек думает не только о себе, но и о других.

- Были ли проблемы с написанием новых слов? Например, слово «коронавирус» многие не могли привыкнуть писать через «а».

- Слово «коронавирус» раньше было известно как медицинский термин. И нормой было писать его через дефис (корона-вирус). Затем слово стали писать через «а», а когда оно вышло в широкое употребление, многие стали спорить, что в русском языке только две соединительные гласные – «о» и «е», поэтому слово должно писаться через «о».

Дело в том, что, когда в школе рассказывают про соединительные гласные, то не объясняют все исключения. Хотя в русском языке достаточное количество сложных слов без соединительных гласных, например, «времяисчисление» или «десятиэтажный», где в первом случае «и» – это начало второй основы, а во втором «и» – окончание первой основы.

В слове коронавирус «а» – последняя буква первой основы. Это слово, заимствованное из латинского языка, поэтому написание через «а» вполне оправданно. Когда оно вышло в массовое употребление, какое-то время еще наблюдалось колебание в написании, но потом достаточно быстро утвердилось написание через «а». Несмотря на это, лингвисты еще долго говорили, что это тотальная безграмотность – писать «коронавирус» через «а».

- В разгар самоизоляции появилось много сокращений и производных – «корона», «ковид». Это потому, что слово «коронавирус» неблагозвучное?

- Слова «корона» и «ковид» появились не потому, что коронавирус звучит неблагозвучно, а потому, что оно длинное. Язык всегда стремится к экономии речевых средств, а говорящий всегда хочет сказать короче, поэтому не университет, а «универ», не электропоезд, а «электричка» или даже «элка», не вариант, а «варик», не магазин, а «магаз».

Коронавирус сначала стал «короной», но в русском языке слово «корона» имеет другие значения, поэтому слово «ковид» стало для нас подарком.

Оно благозвучное, точно отражает суть болезни и очень короткое.

Тест по русскому: как правильно поставить ударение?>>

- Почему такая путаница с орфоэпией: «кОвид» или «ковИд» – как на самом деле правильно?

- Путаница вызвана тем, что слово новое, и, как это часто бывает, оно должно освоиться языком. Дело в том, что там есть основания для ударения и на первый слог, и на второй.

Но в широком употреблении довольно быстро утвердилось написание «ковИд», с ударением на второй слог. Все с этим произношением согласились.

Интересно, что из-за пандемии слова стали быстро осваиваться в языке, так как количество употреблений этих слов росло так же быстро, как количество заболевших.

- Пик второй волны коронавируса нам обещают в ноябре. А когда был пик появления новых слов, связанных с пандемией?

- Пики новых слов совпадают с пиками коронавирусных волн, потому что, когда новая ситуация возникает, то нужно ее описывать словами. Уходит тема из повестки, как было с «обнулением», и частота использования этого слова снижается.

- В чем, на ваш взгляд, основной плюс коронавируса для языка?

- Язык показал нам, что с ним все благополучно. Мы привыкли оплакивать язык и говорить, что нынче не то, что давеча, что он умирает, гибнет, портится, что в нем сплошные заимствования.

Но мы видим, как быстро язык адаптируется к новым ситуациям, пусть что-то заимствует, но что-то и образует внутри себя сам, например, «сидидомцы», «удаленщики».

И у нас не было затруднений с описанием новой ситуации, в которой мы оказались. Для меня главное то, что язык продемонстрировал свои возможности, он прекрасно живет и развивается.

Также плюс в том, что многие люди узнали про то, что в русском языке существуют не только соединительные гласные «о» и «е». Многие пошли самообразовываться на карантине, изучать иностранные языки п проходить какие-то курсы, что в целом для языка и культуры – большой плюс.

«Хмарачосы» и «пыска»: знаете ли вы белорусские слова?>>

- У каких слов есть шанс закрепиться в языке?

- Закрепятся в языке слова, которые обозначают наши дистанционные возможности – «удаленка», «дистанционка», «дистант» и прочие. Тот же «зум» постепенно переходит в нарицательное существительное и означает не конкретно программу, а саму возможность что-то делать и как-то общаться удаленно, через интернет.

Более экзотические образования, такие как «карантье» или «ковидники», останутся, пока есть коронавирус, а далее будут как память об этом периоде.

Что касается «удаленки» и «дистанционки», то им светит более долгая жизнь, уже не связанная с коронавирусом, так как в этом формате многие останутся работать и после окончания пандемии.

- Если говорить о слове года, то это - «коронавирус»?

- По поводу слов года сказать сложно, так как в этом году был не только коронавирус.

Борьба, скорее всего, развернется между «коронавирусом» и «удаленкой», а также словами «обнуление» и «поправки».

Возможно, в шорт-лист выйдут слова, связанные с выборами в Беларуси. Этот год богат на сюрпризы и, возможно, что-то еще случится, что затмит коронавирус, так как обычно запоминается последнее.